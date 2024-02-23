Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие

Вражеский беспилотник попал в девятиэтажный дом в АНД районе. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — до сих пор в больнице.
Травматолог городской больницы Владислав рассказал, в каком состоянии пострадавшие, пишет «Суспільне».
По его словам, в это медучреждение доставили семерых раненых. Пятерым оказали помощь амбулаторно. После — их отпустили.
Еще двое горожан остаются в больнице — это женщины 60 и 24 лет.
У одной женщины ушиб нижних конечностей и рваные раны голеней. Ей проведена хирургическая обработка ран, наложены швы с дренажами. У второй тоже рваные раны, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, перелом костей предплечья, — отметил медик.
Спасательная операция на месте «прилета» продолжается, под завалами ищут двух человек.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре, кроме дома, дроны поразили резервуары с топливом.
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