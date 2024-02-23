В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут

В Днепре 23 февраля на ряде улиц отключили воду.

По информации КП Днепрводоканал, кроме света нет и воды в ряде районов.

В частности, 23 февраля отключили воду для проведения работ по внутридомовым сетям по просьбе АСМ, поэтому прекращено водоснабжение по улице Мониторная, дом 1.

Новокодацкий район:

Проводятся аварийные работы по пер. Армянский, 4 прекращено водоснабжение:

пров. Армянский,

пров. Футбольный.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня

ЦЭК проводит ремонтные работы, поэтому есть перебои из-за остановки ПНС по проспекту Богдана Хмельницкого, дом 24к.

Снижено давление на верхних этажах по адресам:

улица Гавриленко, дома 1, 2, 4, 4а, 4б;

улица Леонида Стромцова, дома 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, дома 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а 24, 24а, 24б;

проспект Александра Поля, дома 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131 б, 137, 137а , 139, 141, 141а, 143, 143а.

Нормативное давление вскоре будет восстановлено.

Самарский район:

Водопроводной бригадой проводятся аварийные работы по улице Командира Юнина, дом 72. Прекращено водоснабжение улиц:

Командира Юнина;

Отдыха;

Автодорожная;

Живописная;

Июльная;

Керамическая.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ в течение дня.

Остановилась ПНС по улице Подебрадская. Снижено давление на верхних этажах домов по адресам:

улица Подебрадская, 1,3,5,7,9,11,17,19;

проспект Слобожанский, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;

улица Дарницкая,4,7,9,11.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

Повреждение водопровода в подвале дома по проспекту Героев, дом 40. По просьбе Жилсервиса прекращено водоснабжение:

проспект Героев, дома 40,46;

переулок Штабной, дома 1-6.

Водоснабжение возобновится после завершения работ.

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