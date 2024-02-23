В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут

По информации КП Днепрводоканал, кроме света нет и воды в ряде районов.
В частности, 23 февраля отключили воду для проведения работ по внутридомовым сетям по просьбе АСМ, поэтому прекращено водоснабжение по улице Мониторная, дом 1.
Новокодацкий район:
Проводятся аварийные работы по пер. Армянский, 4 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня
ЦЭК проводит ремонтные работы, поэтому есть перебои из-за остановки ПНС по проспекту Богдана Хмельницкого, дом 24к.
Снижено давление на верхних этажах по адресам:
Нормативное давление вскоре будет восстановлено.
Самарский район:
Водопроводной бригадой проводятся аварийные работы по улице Командира Юнина, дом 72. Прекращено водоснабжение улиц:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ в течение дня.
Остановилась ПНС по улице Подебрадская. Снижено давление на верхних этажах домов по адресам:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
Повреждение водопровода в подвале дома по проспекту Героев, дом 40. По просьбе Жилсервиса прекращено водоснабжение:
Водоснабжение возобновится после завершения работ.
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