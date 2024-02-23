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  • Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Сегодня 10:21
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Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Новости Днепра про Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Сегодня, 23 февраля, в Днепре из-за технологического нарушения были обесточены некоторые дома.

Об этом сообщили в ЦЭК.

Без света остались:

  • ул. Зоологическая: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-28;
  • ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;
  • ул. Каховская: 11-23 (нечетные);
  • ул. Апрельская: 1А, 3-19, 20А;
  • ул. Марганцевская: 7, 9-20;
  • ул. Мирная: 1-27 (нечетные);
  • ул. Августовская: 2-6;
  • ул. Сурская: 1-29;
  • ул. Чаплина Балка: 1-22, 24;
  • ул. Черноморская: 3, 13А, 25, 30А;
  • ул. Шпакова: 12А, 14.

Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения. Извините за временные неудобства и благодарим за понимание! — добавили в ЦЭК.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре ПЛАНОВО не будет электроэнергии.

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Новости Днепра про Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)Русский

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