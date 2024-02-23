Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Сегодня, 23 февраля, в Днепре из-за технологического нарушения были обесточены некоторые дома.
Об этом сообщили в ЦЭК.
Без света остались:
Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения. Извините за временные неудобства и благодарим за понимание! — добавили в ЦЭК.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре ПЛАНОВО не будет электроэнергии.
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