Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Сегодня, 23 февраля, в Днепре из-за технологического нарушения были обесточены некоторые дома.

Об этом сообщили в ЦЭК.

Без света остались:

ул. Зоологическая: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-28;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1А, 3-19, 20А;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-27 (нечетные);

ул. Августовская: 2-6;

ул. Сурская: 1-29;

ул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

ул. Черноморская: 3, 13А, 25, 30А;

ул. Шпакова: 12А, 14.

Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения. Извините за временные неудобства и благодарим за понимание! — добавили в ЦЭК.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре ПЛАНОВО не будет электроэнергии.

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