В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

В пятницу 23 февраля на проспекте Науки (бывший Гагарина) не разминулись легковой автомобиль и трамвай №5. Это произошло напротив ТРЦ Neo Plaza, сообщают очевидцы.
Похоже, автомобиль собирался повернуть на стоянку ТРЦ, но водитель не заметил трамвай, который направлялся к конечной остановке. Предварительно обошлось без пострадавших.
Движение 1 и 5 трамвая на время было парализовано.
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