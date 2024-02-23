Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

Сегодня 13:05
просмотров

В Днепре автомобиль не разминулся с трамваем.

Новости Днепра про В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

В пятницу 23 февраля на проспекте Науки (бывший Гагарина) не разминулись легковой автомобиль и трамвай №5. Это произошло напротив ТРЦ Neo Plaza, сообщают очевидцы.

Похоже, автомобиль собирался повернуть на стоянку ТРЦ, но водитель не заметил трамвай, который направлялся к конечной остановке. Предварительно обошлось без пострадавших.

Движение 1 и 5 трамвая на время было парализовано.

Новости Днепра про В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 13:02
Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие

Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.

В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут
Новости Днепра
Сегодня 12:18
В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут

В Днепре 23 февраля на ряде улиц отключили воду.

Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину
Новости Днепра
Сегодня 11:28
Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину

В Днепре идет поисково-спасательная операция.

Горело до утра: в Днепре кроме дома дроны поразили резервуары с топливом
Новости Днепра
Сегодня 10:29
Горело до утра: в Днепре кроме дома дроны поразили резервуары с топливом

Масштабный пожар тушили до утра.

Последние новости

Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие
Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие

Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.

Сегодня 13:02
7
просмотров
В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке
В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке

На место вызвали правоохранителей.

Сегодня 12:30
6
просмотров
В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут
В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут

В Днепре 23 февраля на ряде улиц отключили воду.

Сегодня 12:18
4
просмотров
Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину
Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину

В Днепре идет поисково-спасательная операция.

Сегодня 11:28
11
просмотров
Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться
Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.

Сегодня 11:15
6
просмотров
Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну
Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну

На Луну высадился частный космический корабль.

Сегодня 11:06
2
просмотров
Горело до утра: в Днепре кроме дома дроны поразили резервуары с топливом
Горело до утра: в Днепре кроме дома дроны поразили резервуары с топливом

Масштабный пожар тушили до утра.

Сегодня 10:29
6
просмотров
Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)
Срочно: в Днепре из-за технологического нарушения обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Сегодня 10:21
11
просмотров
Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
Без паники: на Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Взрывы – производственные!

Сегодня 08:30
8
просмотров
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 23 февраля

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх