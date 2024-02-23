В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

В Днепре автомобиль не разминулся с трамваем.

В пятницу 23 февраля на проспекте Науки (бывший Гагарина) не разминулись легковой автомобиль и трамвай №5. Это произошло напротив ТРЦ Neo Plaza, сообщают очевидцы.

Похоже, автомобиль собирался повернуть на стоянку ТРЦ, но водитель не заметил трамвай, который направлялся к конечной остановке. Предварительно обошлось без пострадавших.

Движение 1 и 5 трамвая на время было парализовано.

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