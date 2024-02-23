Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

КП «Днепровский электротранспорт» приглашает жителей Днепра на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта — трамваев или троллейбусов.

Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта горсовета.

Отмечается, что к кандидатам всего 2 требования: возраст от 21 года и обязательное прохождение медицинской комиссии.

Курсы стартуют 7 марта и будут длиться 3,5 месяца. Ученикам гарантируют стипендию, дальнейшее официальное трудоустройство, при необходимости — проживание в общежитии.

Если вы хотите зарегистрироваться на курсы водителей, обращайтесь по телефонам:

(056) 373 92 13,

(093) 459 54 83,

(063) 616 70 56.

Также можно заполнить онлайн-анкету по этой ссылке!

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