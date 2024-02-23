Перші хвилини після удару по будинку в АНД районі Дніпра: патрульні показали відео

Патрульні одні із перших прибули на місце влучання.

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – досі у лікарні. В якому вони стані – ми писали ТУТ.

Патрульні одні із перших прибули на місце влучання. Вони допомагали евакуйовувати постраждалих та маломобільних мешканців, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали та рятували тварин.

Відео перших хвилин після удару опублікував Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Чергова ніч з атакою шахедів по мирних жителях. Ціллю російської армії стала багатоповерхівка в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Внаслідок вибуху були зруйновані верхні поверхи, під завалами опинилися люди. Ми разом із рятувальниками та медиками одразу попрямували на місце події. Екіпажі допомагали евакуйовувати постраждалих та маломобільних мешканців, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали, також рятували тварин, – написав він.

Зазначимо, пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Під завалами, ймовірно, перебувають ще дві людини.

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