Переименование Першотравенска: какое название выбрали люди и что решили депутаты

На Днепропетровщине рассматривали переименование Першотравенска.

Во время сессии Першотравенского горсовета 25 января депутаты рассматривали вопрос о переименовании города. Ранее провели народное голосование, в ходе которого горожане избрали вариант наименования, наиболее подходящий для нового названия населенного пункта.

Среди вариантов были следующие названия:

Шахтерское (Шахтерск)

Щедродар

Космина

Уютное

Степное

Квитчанск

Мирное

Соборное

В ходе сессии горсовета обнародовали результаты голосования жителей города. Больше всего голосов набрал вариант Шахтерское (Шахтерск). Однако депутаты единогласно приняли решение не переименовывать населенный пункт и оставить название Першотравенск.

Далее слово за Верховной Радой, которая должна рассмотреть результаты голосования и сделать окончательный выбор.

Переименование Первомайская — зачем это нужно?

Ранее Украинский институт национальной памяти назвал населенные пункты, подлежащие переименованию согласно новому закону об избавлении от русифицированных топонимов и таких, чьи названия содержат символику российской имперской политики или посвящены лицам/событиям связанным с РФ.

Таким образом, в Днепропетровской области должны изменить название Новомосковска, Павлограда, Синельниково, Первомайска и еще ряда поселков.

Заметим, что в Новомосковске уже выбрали новое название. Город может называться Новая Самарь, если за это проголосуют нардепы. Определились с заменой и в Синельниковом, выбрав во время народного опроса имя Приднепровск.

В Павлограде отказались выбирать новое название, так как считают, что город не называли в честь сына Екатерины Второй, поэтому нужды в изменении наименования нет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: