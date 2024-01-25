Переименование Першотравенска: какое название выбрали люди и что решили депутаты

Во время сессии Першотравенского горсовета 25 января депутаты рассматривали вопрос о переименовании города. Ранее провели народное голосование, в ходе которого горожане избрали вариант наименования, наиболее подходящий для нового названия населенного пункта.
Среди вариантов были следующие названия:
В ходе сессии горсовета обнародовали результаты голосования жителей города. Больше всего голосов набрал вариант Шахтерское (Шахтерск). Однако депутаты единогласно приняли решение не переименовывать населенный пункт и оставить название Першотравенск.
Далее слово за Верховной Радой, которая должна рассмотреть результаты голосования и сделать окончательный выбор.
Ранее Украинский институт национальной памяти назвал населенные пункты, подлежащие переименованию согласно новому закону об избавлении от русифицированных топонимов и таких, чьи названия содержат символику российской имперской политики или посвящены лицам/событиям связанным с РФ.
Таким образом, в Днепропетровской области должны изменить название Новомосковска, Павлограда, Синельниково, Первомайска и еще ряда поселков.
Заметим, что в Новомосковске уже выбрали новое название. Город может называться Новая Самарь, если за это проголосуют нардепы. Определились с заменой и в Синельниковом, выбрав во время народного опроса имя Приднепровск.
В Павлограде отказались выбирать новое название, так как считают, что город не называли в честь сына Екатерины Второй, поэтому нужды в изменении наименования нет.
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