Перейменування Першотравенська: яку назву обрали люди та що вирішили депутати

На Дніпропетровщині розглядали перейменування Першотравенська.

Під час сесії міськради Першотравенська 25 січня депутати розглядали питання про перейменування міста. Раніше провели народне голосування, під час якого містяни обрали варіант найменування, який найбільше підходить для нової назви населеного пункту.

Серед варіантів були такі назви:

Шахтарське (Шахтарськ)

Щедродар

Косьмин

Затишне

Степове

Квітчанськ

Мирне

Соборне

Під час сесії міськради оприлюднили результати голосування жителів міста. Найбільше голосів набрала назва міста Шахтарське (Шахтарськ). Однак депутати одноголосно ухвалили рішення не перейменовувати населений пункт та лишити назву Першотравенськ.

Далі слово за Верховною Радою, яка має розглянути результати голосування депутатів та зробити остаточний вибір.

Перейменування Першотравенська – навіщо це треба?

Раніше Український інститут національної пам’яті назвав населені пункти, які підлягають перейменуванню згідно з новим законом про позбавлення від русифікованих топонімів та таких, чиї назви містять символіку російської імперської політики або присвячені особам/подіям пов’язаним з РФ.

Таким чином у Дніпропетровській області мають змінити назву Новомосковська, Павлограда, Синельникового, Першотравенська та ще низки селищ.

Зауважимо, у Новомосковську вже обрали нову назву. Місто може називатися Нова Самарь, якщо за це проголосують нардепи. Визначилися із заміною й в Синельникове, обравши під час народного опитування ім’я Придніпровськ.

У Павлограді відмовилися обирати нову назву, позаяк вважають, що місто не називали на честь сина Катерини Другої, тому потреби у зміні найменування немає.

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