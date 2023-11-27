Патрульному Егору Звонкову из Днепра продлили меру пресечения: комментарий адвоката

Ранее мы писали, что патрульному Егору Звонкову, который 29 августа смертельно ранил мужчину на проспекте Мазепы в Днепре, изменили меру пресечения – с круглосуточного домашнего ареста на ночной – с 22:00 до 06:00. Она действовала до 28 ноября 2023 года включительно.
Но сегодня состоялось заседание по поводу продления меры пресечения.
Как сообщил журналисту dnepr.info адвокат Егора Богдан Забара, ему продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00 до 25 января 2024 года.
По словам адвоката, он удовлетворен таким решением суда.
На сегодняшний день таким решением суда мы удовлетворены. Хотя в целом мы считаем, что подозрение не обосновано, – сказал журналисту dnepr.info Богдан Забара.
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