Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвоката

Раніше ми писали, що патрульному Єгору Звонкову, який 29 серпня смертельно поранив чоловіка на проспекті Мазепи у Дніпрі, змінили запобіжний захід – з цілодобового домашнього арешту на нічний – з 22:00 до 06:00. Він діяв до 28 листопада 2023 року включно.
Але сьогодні відбулося засідання щодо продовження запобіжного заходу.
Як повідомив журналісту dnepr.info адвокат Єгора Богдан Забара, йому продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 до 25 січня 2024 року.
За словами адвоката, від задоволений таким рішенням суду.
На сьогодні таким рішенням суду ми задоволені. Хоча в цілому ми вважаємо, що підозра не обґрунтована, – сказав журналісту dnepr.info Богдан Забара.
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