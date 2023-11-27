Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвоката

Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвоката

Сьогодні 16:54
просмотров

Засідання щодо продовження запобіжного заходу відбулося сьогодні.

Новости Днепра про Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвоката

Раніше ми писали, що патрульному Єгору Звонкову, який 29 серпня смертельно поранив чоловіка на проспекті Мазепи у Дніпрі, змінили запобіжний захід – з цілодобового домашнього арешту на нічний – з 22:00 до 06:00. Він діяв до 28 листопада 2023 року включно.

Але сьогодні відбулося засідання щодо продовження запобіжного заходу.

Як повідомив журналісту dnepr.info адвокат Єгора Богдан Забара, йому продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 до 25 січня 2024 року.

За словами адвоката, від задоволений таким рішенням суду.

На сьогодні таким рішенням суду ми задоволені. Хоча в цілому ми вважаємо, що підозра не обґрунтована, – сказав журналісту dnepr.info Богдан Забара.

Читайте також:

Новости Днепра про Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвокатаУкраїнська Новости Днепра про Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвокатаРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У потягу Дніпро-Київ помер чоловік
Новини Дніпра
Сьогодні 16:34
У потягу Дніпро-Київ помер чоловік

Попередньо, причина смерті - передозування наркотичними препаратами.

Смертельна стрілянина у Дніпрі: патрульному змінили запобіжний захід
Новини Дніпра
Сьогодні 15:49
Смертельна стрілянина у Дніпрі: патрульному змінили запобіжний захід

29 серпня у Дніпрі на проспекті Мазепи сталася стрілянина: патрульний…

У Кривому Розі померло немовля через картоплю, зварену на грибному бульйоні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:10
У Кривому Розі померло немовля через картоплю, зварену на грибному бульйоні

У поліції Кривого Рогу цей факт підтвердили.

У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:44
У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)

Заради розваги підлітки вирішили постріляти патронами з багатоповерхівки.

Наверх