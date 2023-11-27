Патрульному Єгору Звонкову із Дніпра продовжили запобіжний захід: коментар адвоката

Засідання щодо продовження запобіжного заходу відбулося сьогодні.

Раніше ми писали, що патрульному Єгору Звонкову, який 29 серпня смертельно поранив чоловіка на проспекті Мазепи у Дніпрі, змінили запобіжний захід – з цілодобового домашнього арешту на нічний – з 22:00 до 06:00. Він діяв до 28 листопада 2023 року включно.

Але сьогодні відбулося засідання щодо продовження запобіжного заходу.

Як повідомив журналісту dnepr.info адвокат Єгора Богдан Забара, йому продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 до 25 січня 2024 року.

За словами адвоката, від задоволений таким рішенням суду.

На сьогодні таким рішенням суду ми задоволені. Хоча в цілому ми вважаємо, що підозра не обґрунтована, – сказав журналісту dnepr.info Богдан Забара.

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