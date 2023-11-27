Смертельна стрілянина у Дніпрі: патрульному змінили запобіжний захід

Пізніше правоохоронцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Але сьогодні стало відомо, що запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт – з 22:00 до 06:00.
Про це йдеться у рішення Дніпровського апеляційного суду.
Апеляційну скаргу захисника Забари Б. І., діючого в інтересах підозрюваного, задовольнити. Застосувати до підозрюваного Звонкова Єгора запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 22:00 до 06:00 до 28 листопада включно, – йдеться у рішенні суду.
Як повідомив журналісту dnepr.info адвокат Єгора Богдан Забара, сьогодні, 27 листопада, відбудеться засідання щодо продовження терміну дії запобіжного заходу. Як тільки з’являться результати – ми обов’язково повідомимо.
Також від адвоката стало відомо, що Нацполіція завершила внутрішнє розслідування і патрульний може повернутися на службу.
Але сам Єгор ще не вирішив. Поки займаємося судами, – зазначив адвокат.
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