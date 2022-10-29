Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников

Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными.

Из российского плена удалось освободить 52-х украинских защитников.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных защитников – 12 бойцов Нацгвардии включительно с двумя «Азовцами», 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТрО, трое воинов ВСУ и двое гражданских.

Домой возвращаются защитники «Азовстали», защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на «Азовстали», и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символическим позывным «Москва», а еще моряка с острова Змеиный, – написал Ермак.

Он также добавил, что были освобождены военные, которых взяли в плен в Чернобыльской зоне.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон.

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