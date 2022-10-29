Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца, – рассказал начальник ГУР.
По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска рф, российские силы специального назначения и морская пехота. Эти подразделения составляют скелет группировки, которая также усиливается мобилизованным составом. Глава украинской разведки отметил, что подразделения, которые могут хоть как-то угрожать Украине, насчитывают примерно 40 тысяч оккупантов.
Украинские защитники пытаются окружить город, но оккупанты всячески пытаются помешать движению ВСУ вперед. Буданов подчеркнул, что бои идут ежедневно.
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