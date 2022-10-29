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Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

Сегодня 15:37
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ВСУ, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября.

Новости Днепра про Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца, – рассказал начальник ГУР.

По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска рф, российские силы специального назначения и морская пехота. Эти подразделения составляют скелет группировки, которая также усиливается мобилизованным составом. Глава украинской разведки отметил, что подразделения, которые могут хоть как-то угрожать Украине, насчитывают примерно 40 тысяч оккупантов.

Украинские защитники пытаются окружить город, но оккупанты всячески пытаются помешать движению ВСУ вперед. Буданов подчеркнул, что бои идут ежедневно.

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