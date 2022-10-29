Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

К сожалению, два человека погибли. Одна из жертв – 25-летняя Инна Оданец. Девушка была беременная, вместе с ней был муж Максим. Он выжил, но получил серьезные ранения.

Как стало известно, мужчина пришел в себя. Максим перенес четыре операции. Врачи несколько суток боролись за его жизнь. Несмотря на тяжелое состояние, мужчина смог открыть глаза и заговорить. Первое, что он спросил, – где Инна?

Мы никогда не простим российских захватчиков и обязательно отомстим за каждого украинца.

россия – страна-террорист.

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