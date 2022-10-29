Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

Сегодня 14:20
просмотров

Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

Новости Днепра про Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

К сожалению, два человека погибли. Одна из жертв – 25-летняя Инна Оданец. Девушка была беременная, вместе с ней был муж Максим. Он выжил, но получил серьезные ранения.

Новости Днепра про Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

Как стало известно, мужчина пришел в себя. Максим перенес четыре операции. Врачи несколько суток боролись за его жизнь. Несмотря на тяжелое состояние, мужчина смог открыть глаза и заговорить. Первое, что он спросил, – где Инна?

Новости Днепра про Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

Мы никогда не простим российских захватчиков и обязательно отомстим за каждого украинца.

россия – страна-террорист.

Читайте также:

Новости Днепра про Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себяУкраїнська Новости Днепра про Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себяРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента
    Новости Днепра
    Сегодня 12:25
    Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента

    Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в прифронтовых…

    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:38
    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Сегодня ночью российские войска обстреляли три громады Никопольского района –…

    Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла
    Новости Днепра
    Вчера 22:26
    Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла

    В пятницу, 28 октября, в Мемфисе скончался легендарный американский певец…

    Печальное продолжение истории с батончиком в Днепре: девушка проглотила осколок в 3 мм
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Печальное продолжение истории с батончиком в Днепре: девушка проглотила осколок в 3 мм

    Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.

    Последние новости

    Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре
    Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре

    Ноябрь будет насыщен на магнитные бури. Поэтому метеочувствительным людям следует подготовиться!

    Сегодня 13:33
    0
    просмотров
    Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента
    Корректировал удары по Никополю и «охотился» на HIMARS: на Днепропетровщине задержали российского агента

    Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента в прифронтовых районах Днепропетровской области.

    Сегодня 12:25
    0
    просмотров
    Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему
    Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

    В субботу, 29 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 11:32
    0
    просмотров
    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн
    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн

    К сожалению, даже в такое сложное для нашей страны время есть люди, которые наживаются на чужом горе.

    Сегодня 10:48
    2
    просмотров
    Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать
    Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

    Последний месяц осени принесет 22 рабочих дня и 8 выходных.

    Сегодня 09:53
    0
    просмотров
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19

    Коронавирус никуда не исчез.

    Сегодня 09:03
    0
    просмотров
    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Сегодня ночью российские войска обстреляли три громады Никопольского района – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

    Сегодня 08:38
    0
    просмотров
    В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода
    В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла
    Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла

    В пятницу, 28 октября, в Мемфисе скончался легендарный американский певец Джерри Ли Льюис. Он был последним представителем поколения музыкантов, которые прославили рок-н-ролл. Было время, когда его называли вторым Элвисом Пресли. Певцу было 87 лет.

    Вчера 22:26
    просмотров
    «Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе
    «Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе

    Акционерное общество «Укрпочта» порадует украинцев новым конвертом с оригинальной почтовой маркой – «Весна настанет снова!».

    Вчера 22:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх