Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре

Ноябрь будет насыщен на магнитные бури. Поэтому метеочувствительным людям следует подготовиться!

Магнитная (геомагнитная) буря – это нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у людей.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2022

Большинство из ноябрьских магнитных бурь будут средней интенсивности, но стоит ожидать и сильных бурь.

6-8 ноября – легкие магнитные бури.

– легкие магнитные бури. 11 ноября – геомагнитная буря средней интенсивности.

– геомагнитная буря средней интенсивности. 14 и 15 ноября – очень сильные магнитные бури.

– очень сильные магнитные бури. 16, 17 и 18 ноября – бури средней интенсивности.

– бури средней интенсивности. 25, 26, 27 и 28 ноября – магнитные бури средней интенсивности.

– магнитные бури средней интенсивности. 29 ноября – мощная магнитная буря

Как уберечься?

1. Помните о полноценном отдыхе – спите 7-8 часов в сутки.

2. Гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого пребывания на солнце.

3. Откажитесь от вредной пищи, напитков – пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов.

4. Избегайте стрессовых ситуаций и перегрузов.

Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.

Напомним, ранее мы писали, сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать в ноябре 2022 года.

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