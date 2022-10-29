Днепряне, готовьтесь, голова будет болеть полмесяца: календарь магнитных бурь в ноябре

Магнитная (геомагнитная) буря – это нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у людей.
Календарь магнитных бурь на ноябрь 2022
Большинство из ноябрьских магнитных бурь будут средней интенсивности, но стоит ожидать и сильных бурь.
Как уберечься?
1. Помните о полноценном отдыхе – спите 7-8 часов в сутки.
2. Гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого пребывания на солнце.
3. Откажитесь от вредной пищи, напитков – пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов.
4. Избегайте стрессовых ситуаций и перегрузов.
Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.
Напомним, ранее мы писали, сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать в ноябре 2022 года.
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