В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся

Там Citroen сбил 14-летнюю девочку на «зебре». После ДТП водитель скрылся с места.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Пострадавшую госпитализировали. А правоохранители начали поиск злоумышленника. В течение часа полицейские установили личность водителя – им оказался 40-летний житель Днепра. Машину забрали на штрафплощадку.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на переходе ВАЗ сбил девушку с ребенком.
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