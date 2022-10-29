Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників

З російського полону вдалося звільнити 52-х українських захисників.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених захисників – 12 бійців Нацгвардії включно з двома “Азовцями”, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТрО, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.
Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі», і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний, – написав Єрмак.
Він також додав, що було звільнено військових, яких взяли у полон у Чорнобильській зоні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон.
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