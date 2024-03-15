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Не заметил: в Кривом Роге водитель ВАЗ сбил ребенка на зебре

Сегодня 09:31
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По предварительной информации, ребенок отделался незначительными ссадинами.

Новости Днепра про Не заметил: в Кривом Роге водитель ВАЗ сбил ребенка на зебре

Вечером 14 марта в Кривом Роге произошла ужасная авария — водитель ВАЗ сбил ребенка на зебре.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что владелец легковушки не заметил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Предварительно, ребенок отделался незначительными ссадинами.

Отец пострадавшей повез ее в больницу для медицинского осмотра.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте горело предприятие: огонь повредил две машины.

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Новости Днепра про Не заметил: в Кривом Роге водитель ВАЗ сбил ребенка на зебреУкраїнська Новости Днепра про Не заметил: в Кривом Роге водитель ВАЗ сбил ребенка на зебреРусский

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