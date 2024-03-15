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Не помітив: у Кривому Розі водій ВАЗ збив дитину на зебрі

Сьогодні 09:31
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За попередньою інформацією, дитина відбулась незначними саднами.

Новости Днепра про Не помітив: у Кривому Розі водій ВАЗ збив дитину на зебрі

Увечері 14 березня у Кривому Розі сталася жахлива аварія – водій ВАЗ збив дитину на зебрі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що власник легковика не помітив 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Попередньо, дитина відбулась незначними саднами.

Батько постраждалої повіз її до лікарні для медичного огляду.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважні на дорогах!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки.

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Новости Днепра про Не помітив: у Кривому Розі водій ВАЗ збив дитину на зебріУкраїнська

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