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  • Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Сегодня 17:52
просмотров

В Пятихатках на Днепропетровщине поселился аист.

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Птица поселилась на центральной площади Пятихаток неделю назад, а потом исчезла. Местные взволновались за пернатого, однако оказалось, что аист начал путешествовать по городу. И вот несколько дней уже живет на вокзале, где провожает людей на поезда. Фото выложила в ФБ-группе жителей Пятихаток горожанка Valentina Glazkova. Женщина отметила, что птицу заметили на железнодорожном мосту местной станции.

Аист стал звездой Пятихаток. Горожане фотографируются с ним и подкармливают бедолагу, который не смог улететь на зимовку, рыбой.

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Пернат совсем не боится людей и позволяет себя фотографировать вблизи.

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Местные начали делать общие фото с птицей, которая важно разгуливает по городу.

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Местные верят, что птица принесет их городу удачу, ведь аисты это символ мира. В то же время люди переживают за пернатого. Впереди зима и аист, привыкший к теплой погоде, вряд ли выживет в холодное время года.

… значит скоро будет мир
Беденький, потерялся от своих. Пусть к миру и да здравствует аист
отличный аист. Но идет зима, он погибнет в холоде

По одной из версий, об аисте обещали позаботиться зоозащитники и забрать на передержку в Днепр, но пока пернатый гуляет по городу и позирует перед камерами.

Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Напомним, ранее приветливый аист поселился в Кривом Роге.

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Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой ПятихатокУкраїнська Новости Днепра про Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой ПятихатокРусский

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