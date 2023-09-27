Не улетел на зимовку, а теперь провожает людей на вокзале: аист стал звездой Пятихаток

Пернат совсем не боится людей и позволяет себя фотографировать вблизи.

Местные начали делать общие фото с птицей, которая важно разгуливает по городу.

Местные верят, что птица принесет их городу удачу, ведь аисты это символ мира. В то же время люди переживают за пернатого. Впереди зима и аист, привыкший к теплой погоде, вряд ли выживет в холодное время года.

… значит скоро будет мир

Беденький, потерялся от своих. Пусть к миру и да здравствует аист

отличный аист. Но идет зима, он погибнет в холоде

По одной из версий, об аисте обещали позаботиться зоозащитники и забрать на передержку в Днепр, но пока пернатый гуляет по городу и позирует перед камерами.