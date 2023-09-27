Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П’ятихаток

У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, оселився лелека.

Птах оселився на центральній площі П’ятихаток тиждень тому, а згодом зник. Місцеві захвилювалися за пернатого, проте виявилося, що лелека почав мандрувати містом. І ось декілька днів вже живе на вокзалі, де проводжає людей на потяги. Фото виклала у ФБ-групі жителів П’ятихаток містянка Valentina Glazkova. Жінка зазначила, що птаха помітила на залізничному мості місцевої станції.

Лелека став зіркою П’ятихаток. Містяни фотографуються з ним та підгодовують бідолагу, який не зміг полетіти на зимівлю, рибою. Пернатий зовсім не боїться людей і дозволяє себе фотографувати зблизька. Місцеві почали робити спільні фото з птахом, який поважно розгулює містом. Місцеві вірять, що птах принесе їхньому місту удачу, адже лелеки це символ миру. Водночас люди переживають за пернатого. Попереду зима і лелека, який звик до теплої погоди навряд виживе у холодну пору року.

… значить скоро буде мир Бідненький, загубився від своїх. Хай до миру і хай живе лелека чудовий лелека. Але йде зима, він загине в холоді

За однією із версій, лелеку обіцяли опікуватися зоозахисники та забрати на перетримку до Дніпра, але поки що пернатий гуляє містом та позує перед камерами.

Нагадаємо, раніше привітливий лелека оселився у Кривому Розі.

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