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  • Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П’ятихаток

Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П’ятихаток

Сьогодні 17:52
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У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, оселився лелека.

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Птах оселився на центральній площі П’ятихаток тиждень тому, а згодом зник. Місцеві захвилювалися за пернатого, проте виявилося, що лелека почав мандрувати містом. І ось декілька днів вже живе на вокзалі, де проводжає людей на потяги. Фото виклала у ФБ-групі жителів П’ятихаток містянка Valentina Glazkova. Жінка зазначила, що птаха помітила на залізничному мості місцевої станції.

Лелека став зіркою П’ятихаток. Містяни фотографуються з ним та підгодовують бідолагу, який не зміг полетіти на зимівлю, рибою. 

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Пернатий зовсім не боїться людей і дозволяє себе фотографувати зблизька. 

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Місцеві почали робити спільні фото з птахом, який поважно розгулює містом.

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Місцеві вірять, що птах принесе їхньому місту удачу, адже лелеки це символ миру. Водночас люди переживають за пернатого. Попереду зима і лелека, який звик до теплої погоди навряд виживе у холодну пору року. 

… значить скоро буде мир
Бідненький, загубився від своїх. Хай до миру і хай живе лелека
чудовий лелека. Але йде зима, він загине в холоді
 
За однією із версій, лелеку обіцяли опікуватися зоозахисники та забрати на перетримку до Дніпра, але поки що пернатий гуляє містом та позує перед камерами. 
 

Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихаток

Нагадаємо, раніше привітливий лелека оселився у Кривому Розі. 

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Новости Днепра про Не полетів на зимівлю, а тепер проводжає людей на вокзалі: лелека став зіркою П'ятихатокУкраїнська

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