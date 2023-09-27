В Днепре сегодня многие жители остались без воды: почему и когда ее вернут

Сегодня, 27 сентября, в Днепре многие жители остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!
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Спасибо нашим защитникам!
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