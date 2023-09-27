Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания

Масштабную акцию в память защитников и защитниц анонсировал президент Владимир Зеленский.
В это воскресенье, 1 октября, мы впервые отметим в новую дату день своих защитников и защитниц. Вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших погибших людей, защищая наше государство и украинцев.
9 часов. Воскресенье. 1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения, – написал Зеленский.
Поэтому найдите немного времени в это воскресенье, чтобы символически почтить павших защитников.
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