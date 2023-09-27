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Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания

Сегодня 13:47
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Масштабная минута молчания по всей стране в память обо всех погибших воинах состоится 1 октября. В это воскресенье Украина впервые будет отмечать новую дату Дня защитников и защитниц.

Новости Днепра про Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания

Масштабную акцию в память защитников и защитниц анонсировал президент Владимир Зеленский.

В это воскресенье, 1 октября, мы впервые отметим в новую дату день своих защитников и защитниц. Вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших погибших людей, защищая наше государство и украинцев.

9 часов. Воскресенье. 1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения, – написал Зеленский.

Поэтому найдите немного времени в это воскресенье, чтобы символически почтить павших защитников.

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