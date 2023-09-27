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  • В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

Сегодня 12:35
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

В Днепре временно приостановлено движение транспорта по ул. Котляревского, что на левом берегу.

Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.

Работы будут продолжаться до 30 сентября.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на три недели хотят перекрыть улицу Победы: подробности.

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