В Днепре на левом берегу перекрыли движение транспорта на одной из улиц: что произошло

В Днепре временно приостановлено движение транспорта по ул. Котляревского, что на левом берегу.
Это связано с ремонтом дорожного покрытия.
Об этом сообщили в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.
Работы будут продолжаться до 30 сентября.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на три недели хотят перекрыть улицу Победы: подробности.
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