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  • На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)

На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)

Сегодня 10:00
просмотров

Самца легко узнать по ярко-красному брюху, который украшен четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)

На днях на Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело. Это паук-солнышко или Чёрный Эрезус (Eresus kollari – по-научному).

Об этом сообщили жители Днепропетровщины в ФБ.

Эрезус является одним из самых красивых и одновременно наиболее ядовитым пауком Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение трех-шести дней.

Отметим, самцы имеют размеры от 8 до 11 миллиметров, самки – от 9 до 16 миллиметров. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, который украшен четырьмя круглыми черными пятнами.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)

Самка почти полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.

Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)

Эрезус живет в норе, устланной паутиной. Возле входа паутина расширяется, образуя своеобразный ковер, разложенный на земле, заканчивающийся захватывающими нитями. Это своеобразная ловушка, куда попадают насекомые и мелкие членистоногие.

Если встретите такого красавца, будьте осторожны!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)Русский

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