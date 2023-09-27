На Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело (ФОТО)

На днях на Днепропетровщине заметили опасного паука, от укуса которого немеет все тело. Это паук-солнышко или Чёрный Эрезус (Eresus kollari – по-научному).
Об этом сообщили жители Днепропетровщины в ФБ.
Эрезус является одним из самых красивых и одновременно наиболее ядовитым пауком Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение трех-шести дней.
Отметим, самцы имеют размеры от 8 до 11 миллиметров, самки – от 9 до 16 миллиметров. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, который украшен четырьмя круглыми черными пятнами.
Самка почти полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.
Эрезус живет в норе, устланной паутиной. Возле входа паутина расширяется, образуя своеобразный ковер, разложенный на земле, заканчивающийся захватывающими нитями. Это своеобразная ловушка, куда попадают насекомые и мелкие членистоногие.
Если встретите такого красавца, будьте осторожны!
Читайте также:
Автор:
Важно!
Цены на базовый овощ резко изменяются.
Причина – неожиданные ремонтные работы.
Что интересно, эти вредители – это неотъемлемая часть заповедника.
Сообщение о минировании поступило на электронную почту учебного заведения.
Ремонтные работы продлятся с 6 по 27 октября.
Вчера, 26 сентября, в 23:36 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Горняков в Кривом Роге.
Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.
Тело передали работникам Национальной полиции.
Важно!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Цены на базовый овощ резко изменяются.
Причина – неожиданные ремонтные работы.
В Днепропетровской области вернут государству земли, которые одно из предприятий забрало себе и не платило за эти участки аренду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!