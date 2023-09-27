Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося

У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося

Сьогодні 12:35
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося

У Дніпрі тимчасово припинено руху транспорту на вул. Котляревського, що на лівому березі.

Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття.

Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради.

Зазначається, що роботи триватимуть до 30 вересня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на три тижні хочуть перекрити вулицю Перемоги: подробиці.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:42
Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Сучасна вулиця Виконкомівська у Дніпрі була ще на генеральному плані…

Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити

Через три дні завершиться газовий рік, тож до мешканців Дніпра…

У Дніпрі на Паторжинського сталася ДТП з мотоциклістом
Новини Дніпра
Сьогодні 11:20
У Дніпрі на Паторжинського сталася ДТП з мотоциклістом

Рух трохи ускладнено.

У Дніпрі на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів: бережіть свого улюбленця
Новини Дніпра
Сьогодні 10:33
У Дніпрі на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів: бережіть свого улюбленця

У такий спосіб догхантери намагаються потруїти собак.

Наверх