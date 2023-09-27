У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося

Важлива інформація!

У Дніпрі тимчасово припинено руху транспорту на вул. Котляревського, що на лівому березі.

Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття.

Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради.

Зазначається, що роботи триватимуть до 30 вересня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на три тижні хочуть перекрити вулицю Перемоги: подробиці.

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