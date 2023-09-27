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В Украине хотят проверять браки на фиктивность: зачем и кого касается

Сегодня 10:38
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В Украине будут проверять браки на фиктивность.

Новости Днепра про В Украине хотят проверять браки на фиктивность: зачем и кого касается

Это прежде всего касается пар, где муж или жена – иностранцы. Такие союзы будут проверяться представителями Государственной миграционной службой Украины, ведь это одна из популярных схем получения украинского гражданства.

В настоящее время в ГТСУ разрабатывают соответствующий механизм, рассказала глава ведомства Наталья Науменко изданию «Цензор.нет».

Как отметили в ГТСУ, уже известны случаи, когда люди женились фиктивно, чтобы получить вид на жительство и гражданство.

Мы постоянно работаем с Минюстом, доказываем им, что нужно более жестко подходить к бракам иностранцев. Однако их позиция такова, что речь идет о правах человека, и если даже разница в возрасте в 40 лет, это любовь, поэтому менять они ничего не планируют, – подчеркнула она.

Чтобы избежать махинаций с женитьбой, уже разрабатывают закон, который поможет контролировать этот процесс. Хотят усложнить процесс получения вида на жительство для иностранцев, которые поженились на гражданине/гражданке Украины.

К примеру, после заключения брака, чтобы получить разрешение на проживание, иностранец должен пройти собеседование и доказать, что у него есть со своим партнером или партнершей долгая история отношений и они планируют жить вместе.

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