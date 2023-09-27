В Украине хотят проверять браки на фиктивность: зачем и кого касается

Это прежде всего касается пар, где муж или жена – иностранцы. Такие союзы будут проверяться представителями Государственной миграционной службой Украины, ведь это одна из популярных схем получения украинского гражданства.
В настоящее время в ГТСУ разрабатывают соответствующий механизм, рассказала глава ведомства Наталья Науменко изданию «Цензор.нет».
Как отметили в ГТСУ, уже известны случаи, когда люди женились фиктивно, чтобы получить вид на жительство и гражданство.
Мы постоянно работаем с Минюстом, доказываем им, что нужно более жестко подходить к бракам иностранцев. Однако их позиция такова, что речь идет о правах человека, и если даже разница в возрасте в 40 лет, это любовь, поэтому менять они ничего не планируют, – подчеркнула она.
Чтобы избежать махинаций с женитьбой, уже разрабатывают закон, который поможет контролировать этот процесс. Хотят усложнить процесс получения вида на жительство для иностранцев, которые поженились на гражданине/гражданке Украины.
К примеру, после заключения брака, чтобы получить разрешение на проживание, иностранец должен пройти собеседование и доказать, что у него есть со своим партнером или партнершей долгая история отношений и они планируют жить вместе.
Читайте также:
Автор:
Теперь в Днепре можно развестись без посещения различных государственных учреждений.…
Лидер по частоте и количеству разводов – Киев, но среди…
Если законопроект будет принят, то однополые пары смогут закрепить свои…
На портале "Дія" теперь можно подать заявление о регистрации брака…
Современная улица Исполкомовская в Днепре была еще на генеральном плане во время основания города. Рядом с улицей протекала река Половица, которая позже была спрятала в коллектор. Начиналась улица там, где сегодня находится Южный и Екатеринославский бульвары. Часть старинных зданий была…
Движение немного усложнено.
Самца легко узнать по ярко-красному брюху, который украшен четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти полностью черная, за исключением пучка из охристых волосков на голове.
Сообщение о минировании поступило на электронную почту учебного заведения.
Ремонтные работы продлятся с 6 по 27 октября.
Вчера, 26 сентября, в 23:36 на линию «101» сообщили о пожаре в многоэтажке на улице Горняков в Кривом Роге.
Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.
Тело передали работникам Национальной полиции.
Важно!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!