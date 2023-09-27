В Днепре угрожали подорвать СОШ №87: нашли ли что-то правоохранители

Сообщение о минировании поступило на электронную почту учебного заведения.

Вчера, 26 сентября, в Днепре сообщили о минировании СОШ №87.

Об этом пишет Днепровский городской совет.

Отмечается, что угроза поступила на электронную почту учебного заведения.

Правоохранители обследовали СОШ, к счастью, никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Но если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во дворе сдетонировал вражеский боеприпас: медики рассказали, как спасали 12-летнего пострадавшего.

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