В Днепре на три недели хотят перекрыть улицу Победы: подробности

В Днепре с 6 по 27 октября планируют перекрыть движение транспорта по улице Победы.
Причина – проведение работ по ремонту дорожного покрытия.
Об этом говорится в распоряжении городского головы.
Работы будет проводить департамент благоустройства и инфраструктуры городского совета.
До начала проведения работ должна быть разработана временная схема движения транспорта, кроме того, вокруг дороги должны установить ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки.
Отметим, мэр Днепра пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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