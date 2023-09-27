В Днепре на три недели хотят перекрыть улицу Победы: подробности

Ремонтные работы продлятся с 6 по 27 октября.

В Днепре с 6 по 27 октября планируют перекрыть движение транспорта по улице Победы.

Причина – проведение работ по ремонту дорожного покрытия.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.

Работы будет проводить департамент благоустройства и инфраструктуры городского совета.

До начала проведения работ должна быть разработана временная схема движения транспорта, кроме того, вокруг дороги должны установить ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки.

Отметим, мэр Днепра пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

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