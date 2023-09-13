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  • В одному з міст Дніпропетровщини з’явився пернатий мешканець Льоха: фотографується та приймає гостинці

В одному з міст Дніпропетровщини з’явився пернатий мешканець Льоха: фотографується та приймає гостинці

Сьогодні 14:31
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Щоправда, місцеві не знають - це самиця чи самець.

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини з'явився пернатий мешканець Льоха: фотографується та приймає гостинці

У Кривому Розі поселився незвичайний білий лелека, який не боїться людей. Птаха часто можна помітити у різних районах міста: він гуляє, фотографується з людьми та навіть приймає гостинці.

Про це повідомляє видання “Рудана” у Telegram.

Зазначається, що чорногузу навіть дали кличку – Льоха. Щоправда, місцеві не знають – це самиця чи самець.

Він йде до людей, фотографується з ними, гуляє сквериком, приймає гостинці. Ми назвали його Льоха. Хоча невідомо – це хлопчик чи дівчинка, – розповів мешканець Покровського району Сергій.

Криворіжці часто публікують фото з Льохою у соцмережах. Він – справжня місцева зірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі на вулиці мешкає родина пацюків: стали місцевими “зірками”.

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини з'явився пернатий мешканець Льоха: фотографується та приймає гостинціУкраїнська

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