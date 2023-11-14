Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили «мусульманскую Атлантиду»

Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили «мусульманскую Атлантиду»

Сегодня 21:27
просмотров

На дне Каховского водохранилища археологи обнаружили "мусульманскую Атлантиду"

Новости Днепра про Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили

Скоро пол года, как россияне взорвали одну из крупнейших ГЭС Украины, что повлекло за собой исчезновение Каховского водохранилища. С последствиями этой техногенной катастрофы мы боремся до сих пор. Тысячи людей сейчас не имеют доступа к питьевой воде, гектары земель, где раньше было Каховское море — превратились сначала в пустыню, а затем в мини-лес. Впрочем, в этом всем есть и положительная сторона. По крайней мере, для археологов, получивших доступ к потерянным артефактам.

Как сообщают обозреватели портала «Іслам в Україні», на протяжении нескольких веков, от XIV и до середины XVIII в. на территориях водохранилища и близлежащих земель существовали мусульманские государства: сначала Золотая Орда, а впоследствии Крымское ханство.

Так как эти территории затопили в 50-х годах прошлого столетия, ученые не успели провести раскопки и подробно изучить эту локацию. Археологи провели несколько эпизодических исследований на небольших участках суши, куда им разрешили вмешаться. После 50-х годов все сокровища и артефакты ушли под воду. Только в районе урочища Кучугуры сохранились фрагменты средневекового города. Там усилиями краеведа Владимира Шовкуна найдено 3700 золотоордынских монет.

После обмеления водохранилища в июне 2023 года, украинские археологи начали изучение доступных для них участков Большого Луга, как его часто называют краеведы. По словам сотрудника заповедника «Хортица» Олега Власова, в районе Днепровских плавней была резиденция эмира Мамая.

О господстве эмира Мамая на этих землях свидетельствуют несколько дошедших до нашего времени топонимов: Мамаев Луг, Мамаево городище, река Мамай-Сурка. По словам краеведов, на этих территориях располагался дворец властителя, мечеть и еще несколько построек того времени.

Провести полноценные раскопки на территории Каховского водохранилища невозможно. Придется ждать конца войны, чтобы тщательно изучить остатки исламской цивилизации на этих землях. Впрочем, по словам археологов, уже понятно, что дно бывшего Каховского водохранилища – это своеобразная «мусульманская Атлантида», и ее тайны еще должны разгадать ученые.

Новости Днепра про Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили

Напомним, ранее мы рассказывали, что казацкая Атлантида на месте Каховского водохранилища окончательно зазеленела.

Читайте также:

Новости Днепра про Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили Українська Новости Днепра про Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Нашли мертвым в колодце: бабушка пропавшего на Днепропетровщине мальчика рассказала, как мог умереть внук
Новости Днепра
Сегодня 20:49
Нашли мертвым в колодце: бабушка пропавшего на Днепропетровщине мальчика рассказала, как мог умереть внук

После 20 часов поисков пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в…

В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться
Новости Днепра
Сегодня 18:40
В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться

Долго кататься на угнанном авто парню не удалось – на…

В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке
Новости Днепра
Сегодня 16:52
В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

За неделю на Днепропетровщине 235 человек загремели в больницу с COVID, 7 людей умерли
Новости Днепра
Сегодня 15:55
За неделю на Днепропетровщине 235 человек загремели в больницу с COVID, 7 людей умерли

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,6%.

Последние новости

Нашли мертвым в колодце: бабушка пропавшего на Днепропетровщине мальчика рассказала, как мог умереть внук
Нашли мертвым в колодце: бабушка пропавшего на Днепропетровщине мальчика рассказала, как мог умереть внук

После 20 часов поисков пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в колодце. Бабушка погибшего рассказала, как потерялся Завар и что с ним могло произойти.

Сегодня 20:49
1
просмотров
Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман
Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман

В Днепре языковой скандал набирает обороты.

Сегодня 19:59
2
просмотров
В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно
В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

В Госпотребслужбе назвали неблагополучные населенные пункты по состоянию на 1 ноября.

Сегодня 19:24
0
просмотров
В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться
В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться

Долго кататься на угнанном авто парню не удалось – на следующий день правоохранители вернули его владелице.

Сегодня 18:40
2
просмотров
В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)
В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)

Полицию вызывать не надо – головы от манекенов!

Сегодня 18:30
4
просмотров
Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребители
Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребители

В Украине может появиться еще одна третья платежка за газ.

Сегодня 17:47
0
просмотров
В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров
В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

Интересно, удастся ли горожанам собрать урожай?!

Сегодня 17:31
2
просмотров
Как передать показания счетчика газа в Днепре если нет света и интернета 2023: инструкция
Как передать показания счетчика газа в Днепре если нет света и интернета 2023: инструкция

Большинство потребителей газа в Днепре привыкли передавать показания прибора учета с помощью интернета: в личном кабинете на сайте поставщика либо через чат-бот. Но из-за возможных отключений электричества с использованием этих средств передачи могут возникнуть проблемы.

Сегодня 17:17
0
просмотров
В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке
В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Сегодня 16:52
1
просмотров
Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц
Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

Некоторые популярные товары снова подорожали, но есть и хорошие новости.

Сегодня 16:36
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх