Не только казацкая: на дне Каховского водохранилища археологи обнаружили «мусульманскую Атлантиду»

На дне Каховского водохранилища археологи обнаружили "мусульманскую Атлантиду"

Скоро пол года, как россияне взорвали одну из крупнейших ГЭС Украины, что повлекло за собой исчезновение Каховского водохранилища. С последствиями этой техногенной катастрофы мы боремся до сих пор. Тысячи людей сейчас не имеют доступа к питьевой воде, гектары земель, где раньше было Каховское море — превратились сначала в пустыню, а затем в мини-лес. Впрочем, в этом всем есть и положительная сторона. По крайней мере, для археологов, получивших доступ к потерянным артефактам.

Как сообщают обозреватели портала «Іслам в Україні», на протяжении нескольких веков, от XIV и до середины XVIII в. на территориях водохранилища и близлежащих земель существовали мусульманские государства: сначала Золотая Орда, а впоследствии Крымское ханство.

Так как эти территории затопили в 50-х годах прошлого столетия, ученые не успели провести раскопки и подробно изучить эту локацию. Археологи провели несколько эпизодических исследований на небольших участках суши, куда им разрешили вмешаться. После 50-х годов все сокровища и артефакты ушли под воду. Только в районе урочища Кучугуры сохранились фрагменты средневекового города. Там усилиями краеведа Владимира Шовкуна найдено 3700 золотоордынских монет.

После обмеления водохранилища в июне 2023 года, украинские археологи начали изучение доступных для них участков Большого Луга, как его часто называют краеведы. По словам сотрудника заповедника «Хортица» Олега Власова, в районе Днепровских плавней была резиденция эмира Мамая.

О господстве эмира Мамая на этих землях свидетельствуют несколько дошедших до нашего времени топонимов: Мамаев Луг, Мамаево городище, река Мамай-Сурка. По словам краеведов, на этих территориях располагался дворец властителя, мечеть и еще несколько построек того времени.

Провести полноценные раскопки на территории Каховского водохранилища невозможно. Придется ждать конца войны, чтобы тщательно изучить остатки исламской цивилизации на этих землях. Впрочем, по словам археологов, уже понятно, что дно бывшего Каховского водохранилища – это своеобразная «мусульманская Атлантида», и ее тайны еще должны разгадать ученые.

Напомним, ранее мы рассказывали, что казацкая Атлантида на месте Каховского водохранилища окончательно зазеленела.

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