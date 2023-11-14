Как передать показания счетчика газа в Днепре если нет света и интернета 2023: инструкция

Большинство потребителей газа в Днепре привыкли передавать показания прибора учета с помощью интернета: в личном кабинете на сайте поставщика либо через чат-бот. Но из-за возможных отключений электричества с использованием этих средств передачи могут возникнуть проблемы.

Журналисты dnepr.info узнали, как передать показания счетчика, если нет света и интернета.

Как передать показания

Передать показания газового счетчика, при условии что нет света и интернета, но под рукой есть обычный телефон можно с помощью смс-сообщения.

Как рассказали в пресс-службе НАК Нафтогаз Украины для того, чтобы передать показания счетчика нужно написать смс-сообщение в формате ХХХХ_YY», где первая часть сообщения, обозначенная как «ХХХ» — это 9 цифр личного счета абонента. А второй ряд цифр «YY» — это показания счетчика. Напомним, передавать нужно только те цифры, которые видны на черном поле». Знак «_» означает пробел в сообщении – отступление между цифрами. Он должен быть всего один.

Когда передавать показания счетчика

Показания прибора учета газа нужно передавать с 1 по 5 число каждого месяца. Сделать это можно с помощью чат-бота, в личном кабинете, на сайте компании, позвонить в контакт-центр и таким образом передать показания или через оператора ГРМ, который может прийти по адресу проживания потребителя.

Если указали ошибочные данные

Если потребитель случайно передал неправильные показания счетчика – их можно изменить. Если поставщик газа входит в группу Нафтогаз Украины, то сделать это можно по телефону 066/098/093 300 2 888 (чтобы связаться с оператором нужно нажать цифру 8). Также можно «исправиться» при помощи чат-бота либо написать о случившемся на почту [email protected]. В сообщении нужно указать данные потребителя, номер счетчика и правильные показатели.

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