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Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили “мусульманську Атлантиду”

Сьогодні 21:27
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На дні Каховського водосховища археологи виявили "мусульманську Атлантиду"

Новости Днепра про Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили

Скоро пів року, як росіяни підірвали одну із найбільших ГЕС України, що спричинило зникнення Каховського водосховища. З наслідками цієї техногенної катастрофи ми боремося досі. Тисячі людей наразі не мають доступу до питної води, гектари земель, де раніше було Каховське море – перетворилися спочатку на пустелю, а згодом на вербовий ліс. Втім, у цьому всьому є і позитивна сторона. Принаймні для археологів, які отримали доступ до загублених артефактів. 

Як повідомляють оглядачі порталу “Іслам в Україні”, упродовж кількох століть, від XIV й до середини XVIII ст. на територіях водосховища та прилеглих земель існували мусульманські держави: спочатку Золота Орда, а згодом Кримське ханство. 

Позаяк ці території затопили у 50-х роках минулого століття, науковці не встигли провести розкопки та детально вивчити цю локацію. Археологи провели кілька епізодичних досліджень на невеликих ділянках суші, куди їм дозволили втрутитися. Після 1950-х років усі скарби та артефакти пішли під воду. Лиш у районі урочища Кучугури збереглися фрагменти середньовічного міста. Саме там зусиллями краєзнавця Володимира Шовкуна знайдено 3700 золотоординських монет.

Після обміління водосховища у червні 2023, українські археологи почали вивчення доступних для них ділянок Великого Лугу, як його часто називають краєзнавці. За словами співробітника заповідника “Хортиця” Олега Власова, у районі Дніпровських плавнів була резиденція еміра Мамая.

Про панування еміра Мамая на цих землях свідчать кілька топонімів, які дійшли до нашого часу: Мамаїв Луг, Мамаєве городище, річка Мамай-Сурка. За словами краєзнавців, на цих територіях розташовувався палац володаря, мечеть та ще кілька споруд тієї доби.

Наразі провести повноцінні розкопки на території Каховського водосховища неможливо. Доведеться чекати кінця війни, щоб ретельно дослідити рештки ісламської цивілізації на цих землях. Втім, за словами археологів, вже зрозуміло, що дно колишнього Каховського водосховища — це своєрідна “мусульманська Атлантида”, і її таємниці ще мають розгадати науковці.

Новости Днепра про Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що козацька “Атлантида на місці Каховського водосховища остаточно зазеленіла. 

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Новости Днепра про Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили Українська Новости Днепра про Не тільки козацька: на дні Каховського водосховища археологи виявили Русский

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