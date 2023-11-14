Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

Некоторые популярные товары снова подорожали, но есть и хорошие новости.

В управлении статистики в очередной раз подсчитали, как изменились цены на продукты, товары и услуги.

Больше всего выросли цены на овощи – почти на 13,5%, на яйца – на 10,9%. В среднем за прошлый месяц на 4% подскочило в цене оливковое масло, кондитерские изделия из муки, сметана, молоко, масло, безалкогольные напитки, кисломолочная продукция.

В то же время подешевели — фрукты, рис, подсолнечное масло и сахар.

Цены на продовольственных рынках Днепропетровщины выросли на 0,8% в прошлом месяце, с начала года – на 3,6% и 3,8% соответственно.

морковь подешевела на 13,9% за килограмм,

свекла – на 10,3% за килограмм,

картофель – на 10,3% за килограмм

капуста – на 6,3% за килограмм,

яблоки – на 8,7% за килограмм,

Гречка подешевела на 11%, а яйца подорожали на 10,3%.

Изменились цены на алкоголь:

водка подешевела на 0,7%,

вина украинских марок подорожали на 0,7%,

пиво подешевело на 0,1%

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