Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

В управлении статистики в очередной раз подсчитали, как изменились цены на продукты, товары и услуги.
Больше всего выросли цены на овощи – почти на 13,5%, на яйца – на 10,9%. В среднем за прошлый месяц на 4% подскочило в цене оливковое масло, кондитерские изделия из муки, сметана, молоко, масло, безалкогольные напитки, кисломолочная продукция.
В то же время подешевели — фрукты, рис, подсолнечное масло и сахар.
Цены на продовольственных рынках Днепропетровщины выросли на 0,8% в прошлом месяце, с начала года – на 3,6% и 3,8% соответственно.
Гречка подешевела на 11%, а яйца подорожали на 10,3%.
Изменились цены на алкоголь:
Читайте также:
Автор:
Полицию вызывать не надо – головы от манекенов!
Интересно, удастся ли горожанам собрать урожай?!
Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду…
Событие произошло вчера около 22:40 на улице Рабочей.
Полицию вызывать не надо – головы от манекенов!
Интересно, удастся ли горожанам собрать урожай?!
Большинство потребителей газа в Днепре привыкли передавать показания прибора учета с помощью интернета: в личном кабинете на сайте поставщика либо через чат-бот. Но из-за возможных отключений электричества с использованием этих средств передачи могут возникнуть проблемы.
Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду одного из бывших доходных домов – их довольно много сохранилось в центре города. В таких домах еще сохранились старинные железные лестницы – на вид очень хрупкие, но простоявшие уже более…
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,6%.
В Синельниковском районе возле одного из домов раздался взрыв.
На место происшествия вызвали спасателей и полицейских.
Миграционники Днепра задержали гражданина Гамбии, нелегально жившего в Украине.
Стало известно, чем окончилась история семьи из Кривого Рога, где погиб 7-летний мальчик.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!