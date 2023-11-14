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Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

Сегодня 16:36
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Некоторые популярные товары снова подорожали, но есть и хорошие новости.

Новости Днепра про Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

В управлении статистики в очередной раз подсчитали, как изменились цены на продукты, товары и услуги.

Больше всего выросли цены на овощи – почти на 13,5%, на яйца – на 10,9%. В среднем за прошлый месяц на 4% подскочило в цене оливковое масло, кондитерские изделия из муки, сметана, молоко, масло, безалкогольные напитки, кисломолочная продукция.

В то же время подешевели — фрукты, рис, подсолнечное масло и сахар.

Цены на продовольственных рынках Днепропетровщины выросли на 0,8% в прошлом месяце, с начала года – на 3,6% и 3,8% соответственно.

  • морковь подешевела на 13,9% за килограмм,
  • свекла – на 10,3% за килограмм,
  • картофель – на 10,3% за килограмм
  • капуста – на 6,3% за килограмм,
  • яблоки – на 8,7% за килограмм,

Гречка подешевела на 11%, а яйца подорожали на 10,3%.

Изменились цены на алкоголь:

  • водка подешевела на 0,7%,
  • вина украинских марок подорожали на 0,7%,
  • пиво подешевело на 0,1%

Новости Днепра про Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

 

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