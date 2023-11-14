Які товари здешевшали та здорожчали у Дніпрі та області за минулий місяць

В управлінні статистики вчергове підрахували, як змінилися ціни на харчі, товари та послуги.
Найбільше зросли ціни на овочі – майже на 13,5%, на яйця – на 10,9%. У середньому за минулий місяць на 4% підскочила в ціні оливкова олія, кондитерські вироби з борошна, сметана, молоко, масло, безалкогольні напої, кисломолочна продукція.
Водночас здешевшали – фрукти, рис, соняшникова олія та цукор.
Ціни на продовольчих ринках Дніпропетровщини зросли на 0,8% з минулого місяця, з початку року – на 3,6% та 3,8% відповідно.
Гречка подешевшала на 11%, а яйця подорожчали на 10,3%.
Змінилися ціни на алкоголь:
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