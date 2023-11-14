Які товари здешевшали та здорожчали у Дніпрі та області за минулий місяць

Деякі популярні товари знову здорожчали, але є й хороші новини.

В управлінні статистики вчергове підрахували, як змінилися ціни на харчі, товари та послуги.

Найбільше зросли ціни на овочі – майже на 13,5%, на яйця – на 10,9%. У середньому за минулий місяць на 4% підскочила в ціні оливкова олія, кондитерські вироби з борошна, сметана, молоко, масло, безалкогольні напої, кисломолочна продукція.

Водночас здешевшали – фрукти, рис, соняшникова олія та цукор.

Ціни на продовольчих ринках Дніпропетровщини зросли на 0,8% з минулого місяця, з початку року – на 3,6% та 3,8% відповідно.

морква подешевшала на 13,9% за кілограм,

буряк – на 10,3% за кілограм,

картопля – на 10,3% за кілограм

капуста – на 6,3% за кілограм,

яблука – на 8,7% за кілограм,

Гречка подешевшала на 11%, а яйця подорожчали на 10,3%.

Змінилися ціни на алкоголь:

горілка подешевшала на 0,7%,

вина українських марок подорожчали на 0,7%,

пиво подешевшало на 0,1%

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