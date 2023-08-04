НБУ выпустил новую памятную монету 10 грн из ЗРК Patriot: будет ли она в свободном обращении

НБУ 4 августа выпустил новую памятную монету, посвященную силам ПВО.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

НБУ показал, как выглядит новая памятная монета в 10 гривен, посвященная силам ПВО. Вместо Ивана Мазепы на реверсе изображен ЗРК Patriot, помогающий защищать небо Украины.

Хотя серия лимитирована, однако это не коллекционная монета, и она будет в свободном обращении. Тираж – 10 миллионов штук. В НБУ отметили, что это 6% всех 10-гривневых монет, которые сейчас есть в Украине. 500 тысяч из них будут сувенирными.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка и никелевым покрытием.

Выпуск монеты посвящен ко дню Воздушных сил Украины, который будет отмечаться 6 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Днепра могут заработать на 10 копейках около 30 тыс. грн.

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