НБУ випустив нову пам’ятну монету 10 грн із ЗРК Patriot: чи буде вона у вільному обігу

НБУ 4 серпня випустив нову пам'ятну монету присвячену силам ППО.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

НБУ показав, як виглядає нова пам’ятна монета 10 гривень, присвячена силам ППО. Замість Івана Мазепи на реверсі зображений ЗРК Patriot, який допомагає захищати небо України.

Хоча серія лімітована, проте це не колекційна монета і вона буде у вільному обігу. Тираж – 10 мільйонів штук. У НБУ зазначили, що це 6% від усіх 10-гривневих монет, які зараз є в Україні. 500 тисяч із них будуть сувенірними.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку та нікелевим покриттям.

Випуск монети присвячений до дня Повітряних сил України, який відзначатиметься 6 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

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