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  • Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

Сьогодні 10:00
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Якщо у вас вдома є скарбничка з монетами, то настав час "потрусити" її - мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн.

Новости Днепра про Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

Так, монету номіналом у 10 копійок можна продати за 29 тисяч гривень.

Особливу цінність монета представляє через те, що була викарбувана на заготівлі під 1 копійку, а тому має “однокопійковий” сріблястий колір.

Новости Днепра про Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

Крім того, відомо, що копійка була випущена 2004 року, її вага – 1,47 грама.

Про це повідомляє спеціалізований ресурс Violity.

Новости Днепра про Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

Новости Днепра про Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грн

Інші монети номіналом у 10 копійок також можуть принести своєму власнику непогані гроші. Так, наприклад, 10 копійок 1994 року різновиду 2ГБк можна продати за ціною від 2 до 2,6 тис. гривень.

Фахівці відзначають, що таку монету можна впізнати по цілій низці особливостей: гурт із великою насічкою, четверте зерно третього колосу розімкнуто, хвостик грона №7 не стосується ягоди, а гроно №3 має короткий і тонкий хвостик.

Скоріше перевіряйте скарбничку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мешканців Дніпра залишилося небагато часу, щоб обміняти копійки, які вийшли з обігу: подробиці.

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Новости Днепра про Перевіряйте скарбнички: мешканці Дніпра можуть заробити на 10 копійках майже 30 тис. грнУкраїнська

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