От 25 тыс грн и больше: на продаже каких монет можно заработать в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали сколько в Днепре собственники редких монет и купюр хотят выручить за свои деньги.
За 42,4 тыс грн в Днепре продают монету в тысячу шиллингов 1994 года. Монета была изготовлена на австрийском монетном дворе. Хранится она в специальной капсуле. Сама монета состоит из 13 грамм золота 986 пробы и 24 грамма серебра 900 пробы.
47,5 тыс грн в Днепре хотят выручить за золотую монету «20 долларов», изготовленную в Канаде в 1987 году. Автор объявления отмечает, что в составе монеты золото 999 пробы.
Монета в 20 копеек, изготовленная в 1933 году с полуреверсом и в хорошем состоянии ее собственник оценил в 50 тыс грн.
Один из самых дорогих лотов на интернет-площадке – купюра в 500 грн с зеркальным номером. Ее собственник оценил купюру в 266,6 тыс грн.
В нумерологии число 888 считается символом гармонии, сбалансированности и поддержки со стороны высших сил. Для тех, кто верит в цифры в Днепре продают купюру номиналом в 200 грн с этим цифровым сочетанием. Хотят за нее 88,8 тыс грн.
За 93 тыс грн в Днепре продают медаль НАТО. Автор объявления говорит, что монета в идеальном состоянии, а вырученные деньги пойдут на добрые дела.
Старую монету номиналом 3 копейки 1986 года выпуска в Днепре продают за 29,9 тыс грн. Автор объявление утверждает, что монета «в идеальном состоянии, блестит как новая, с редким гуртом и только в Украине».
За редкую купюру номиналом 2 доллара в Днепре хотят выручить 25 тыс грн. Купюра была изготовлена в 1928 году. Как заявляет автор, по центру купюры нарисованы 2 двойки – счастливо число – сумма справа равна суме числе слева.
За 39 тыс грн в Днепре продают 10 гривен Пектораль. Монета выпущена в 2019 году. Хранится в капсуле.
Золотую монету 4 дуката 1915 года в Днепре продают за 27,5 тыс грн. Проба золота 986.
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