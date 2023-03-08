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Навсегда 30: в боях за Украину погиб Александр Ноздря из Каменского

Сегодня 18:18
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Вечная слава!

Новости Днепра про Навсегда 30: в боях за Украину погиб Александр Ноздря из Каменского

2 марта в бою в Донецкой области, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины, погиб солдат Ноздря Александр Евгеньевич из Каменского. Ему было 30 лет.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Александр родился 13 июня 1992 года в Днепродзержинске. В 2014 году окончил ДГТУ. В течение 2016-2017 годов проходил срочную военную службу. Работал в компании «ТЕХНОНИКОЛЬ». 7 октября был призван в ряды ВСУ по мобилизации.

У него остались жена, дочь, сын и мать.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям павшего воина! Светлая память!

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, где в Днепре пройдет прощание с умершей спикером ГСЧС Евгенией Дудкой. 

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Новости Днепра про Навсегда 30: в боях за Украину погиб Александр Ноздря из КаменскогоУкраїнська Новости Днепра про Навсегда 30: в боях за Украину погиб Александр Ноздря из КаменскогоРусский

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