Стало известно, где в Днепре пройдет прощание с умершей спикером ГСЧС Евгенией Дудкой

В Днепре простятся со спасательницей Евгенией Дудкой.

В ГСЧС Днепропетровской области сообщили, когда пройдет прощание с Евгенией Дудкой.

Так, траурная церемония прощания пройдет 10 марта 2023 в 11-00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: г. Днепр, ул. Набережная Заводская, дом. 92Б.

7 марта 2023 года оборвалась жизнь начальницы Отдела по связям со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области майора службы гражданской защиты Дудки Евгении Васильевны, — написали коллеги на странице ведомства на фейсбук.

Евгения получила ранения во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. 11 месяцев она боролась за жизнь сначала в Днепре, а затем в больнице в Германии. Женщина перенесла более десятка операций.

18 января Евгения праздновала свой 32-й день рождения. Она пообещала себе больше мечтать и прислушиваться к своему сердцу.

В начале февраля Евгения призналась, что лечение в Германии стало для нее тяжелым испытанием.

Последнее сообщение она оставила 24 февраля этого года. Тогда в годовщину полномасштабного вторжения РФ она написала:

Для меня лично 24 февраля закончилось 10 апреля. И вот до сих пор я живу 10 апреля. Война кардинально изменила мою жизнь. Забрала здоровье, мое любимое дело и не дала насладиться семейной жизнью, – писала женщина 24 февраля 2023 года.

К сожалению, 7 марта ее сердце остановилось.

11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости, что не смог тебя спасти», – написал муж Евгении Игорь Гетало.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Евгении! Вечная память!