Стало відомо, де пройде прощання із померлою речницею ДСНС Євгенією Дудкою

У Дніпрі попрощаються з рятувальницею Євгенією Дудкою.

У ДСНС Дніпропетровської області повідомили, коли пройде прощання з Євгенією Дудкою.

Так, траурна церемонія прощання пройде 10 березня 2023 року об 11-00 в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 92Б.

7 березня 2023 року обірвалося життя начальниці Відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області майора служби цивільного захисту Дудки Євгенії Василівни, – написали колеги на сторінці відомства на фейсбук.

Євгенія отримала поранення під час ракетного удару по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. 11 місяців вона боролася за життя, спочатку в Дніпрі, а потім у лікарні в Німеччині. Жінка перенесла більше десятка операцій.

18 січня Євгенія святкувала свій 32-ий день народження. Вона пообіцяла собі більше мріяти та дослухатися до свого серця.

На початку лютого Євгенія зізналася, що лікування в Німеччині стало для неї важким випробуванням.

Останній допис вона залишила 24 лютого цього року. Тоді, у річницю повномасштабного вторгнення РФ, вона написала:

Для мене особисто 24 лютого закінчилося 10 квітня. І от до сьогодні я живу 10-м квітням. Війна кардинально змінила моє життя. Забрала здоров’я, мою улюблену справу та не дала насолодитися сімейним життям, – писала жінка 24 лютого 2023 року.

На жаль, 7 березня її серце зупинилося.

11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач, що не зміг тебе врятувати”, – написав чоловік Євгенії Ігор Гетало.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Євгенії! Вічна пам’ять!

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