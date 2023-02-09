Рятувальниця із Дніпра розповіла про своє лікування в Німеччині: “Пекло кожного дня”

10 квітня 2022 року рф атакувала ракетами аеропорт у Дніпрі.

Коли на місці влучання працювали рятувальники, росіяни завдали повторного удару. На жаль, постраждали шестеро співробітників ДСНС: п’ятеро вже давно повернулися на службу, а от прес-офіцер Євгенія Дудка досі лікується. Дівчина отримала тяжкі поранення, дніпровські медики буквально витягли її з того світу. Згодом рятувальницю відправили на лікування у Німеччину – в клініку “Шаріте”. Там вона знаходиться вже сьомий місяць.

Євгенія написала на своїй сторінці у Фейсбук, що пройшла всі кола пекла у цьому медзакладі. І при цьому нормального лікування так і не отримала.

Коли мені казали, що в Німеччині мене врятують, то я не думала, що задля виживання в кращій клініці мені доведеться пройти всі кола пекла. Пекло кожного дня, а порятунку немає… За реанімацію мовчу – врятували. Але там я ледве не збожеволіла. Тому дуже часто в мене в голові питання – чому в Україні реанімацію я переживала набагато легше? – пише дівчина.

Євгенія перелічила цілу низку проблем, з якими вона стикнулася. За її словами, в її організм не поступають ніякі природні вітаміни, тому він не може загоїти рани. Також немає і належної медикаментозної підтримки. Коли у дівчини з’явилась нова проблема зі здоров’ям, лікаря вона чекала два тижні. Але той під час огляду лише похитав головою та змінив катетер на більший. В Євгенії протікають пов’язки, їх міняють кожні 15 хвилин. Шкіра у тому місці дуже пошкоджена. Медики сказали їй “ви молода і у Вас має все само заживати, медикаментами ми не лікуємо”. Окрім цього, дівчині доводиться самій робити собі перев’язки.

Медперсонал під’єднує ін’єкцію і навіть не бачить, що банка порожня! Чи чули вони, що таке фізрозчин чи спеціальний розчин, яким промивають мою рану в животі? НІ, ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ і промивають водою з-під крану мої кишки при перев’язці кожні 3 дні. І цю пов’язку не кожна причепить, бо іноді в голові не вистачає чогось – ліплять липучку до мокрої шкіри! – пише Женя.

Євгенія звернулась за допомогою до консула та волонтерів, але це не допомогло.

Терпець увірвався. Є велике бажання вже зараз виписатися і їхати вмирати в Україну, але не залишатися для експериментів тут в «КРАЩІЙ КЛІНІЦІ»! – написала рятувальниця.

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