В Днепре спасают военного с обломком в голове и ранением возле сердца

В днепровской больнице спасают молодого военного.

Об этой истории рассказал главврач одной из больниц Днепра.

Валерий профессиональный военный. 27 февраля мужчина получил тяжелое осколочное ранение головы и сердца. Его доставили в Днепр, где совершили несколько операций. Нейро и торакальные хирурги отчаянно боролись за его жизнь.

Недавно Валерий очнулся. Мужчина живет со своей женой в Винницкой области. У супругов есть полутора летний ребенок.

По словам медиков, жена Анастасия не отходила от мужа.

Она шептала «Мы всегда будем вместе», боясь нарушить это хрупкое человеческое счастье встречи, — написал врач.

Днепровские врачи говорят, что тяжелее всего позади. Валерий жив, идет на поправку, а Настя с ребенком ждут его возвращения домой в Винницкую область.

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