В Днепровском районе в горящем доме нашли тела двух человек

Как рассказали ГСЧС-ники, вызов поступил около 12 часов дня. В поселке Малая Петровка Днепровского района загорелся одноэтажный дом.
Приехав на место, пожарные выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат дома. Горела мебель и вещи, а огонь понемногу распространялся на крышу здания. Общая площадь пожара составила 35 кв.
Через полчаса пожар был потушен. На пепелище внутри дома обнаружили тела двух человек. Их личности и возраст еще установятся.
К ликвидации огня привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Спасатели поделились фотографиями с места пожара.
Напомним, ранее мы сообщали о пожаре в Днепре, где чуть не угорела 30-летняя женщина. Пострадавшую с диагнозом отравления продуктами горения отвезли в больницу.
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