В Днепре с 11 марта запустят новые автобусные маршруты

В Днепре запустили новые маршруты.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры.

Так, в субботу 11 марта заработают новые коммунальные автобусные маршруты №7К и №48К. Они будут курсировать в отдаленные районы Днепра.

Автобус №7К будет перевозить пассажиров от ул. Андрея Сахарова до железнодорожного вокзала. Он усилит существующий популярный маршрут.

Автобус №48К будет курсировать от городской больницы №20 до площади Старомостовой. Отмечается, что по этому направлению раньше не было городского общественного транспорта, а только один пригородный маршрут.

В будни на каждом из маршрутов будет курсировать по 2 автобуса, а по выходным – по 1. Приблизительный интервал движения – 1 час. Точное расписание обещают опубликовать 10 марта в Telegram-боте.

На маршрутах будут работать большие комфортабельные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.

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