В Днепре с 11 марта запустят новые автобусные маршруты

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры.
Так, в субботу 11 марта заработают новые коммунальные автобусные маршруты №7К и №48К. Они будут курсировать в отдаленные районы Днепра.
В будни на каждом из маршрутов будет курсировать по 2 автобуса, а по выходным – по 1. Приблизительный интервал движения – 1 час. Точное расписание обещают опубликовать 10 марта в Telegram-боте.
На маршрутах будут работать большие комфортабельные автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения.
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