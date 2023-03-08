Назавжди 30: у боях за Україну загинув Олександр Ноздря з Кам’янського

2 березня в бою на Донеччині, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України, загинув солдат Ноздря Олександр Євгенійович з Кам’янського. Йому було 30 років.
Про це повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.
Олександр народився 13 червня 1992 року в Дніпродзержинську. 2014 року закінчив ДДТУ. Упродовж 2016-2017 років проходив строкову військову службу. Працював у компанії «ТЕХНОНІКОЛЬ». 7 жовтня був призваний до лав ЗСУ по мобілізації.
У нього залишилися дружина, донька, син та мати.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям полеглого воїна! Світла пам’ять!
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, де в Дніпрі пройде прощання із померлою речницею ДСНС Євгенією Дудкою.
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