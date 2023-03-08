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Назавжди 30: у боях за Україну загинув Олександр Ноздря з Кам’янського

Сьогодні 18:18
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Вічна слава!

Новости Днепра про Назавжди 30: у боях за Україну загинув Олександр Ноздря з Кам'янського

2 березня в бою на Донеччині, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України, загинув солдат Ноздря Олександр Євгенійович з Кам’янського. Йому було 30 років.

Про це повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Олександр народився 13 червня 1992 року в Дніпродзержинську. 2014 року закінчив ДДТУ. Упродовж 2016-2017 років проходив строкову військову службу. Працював у компанії «ТЕХНОНІКОЛЬ». 7 жовтня був призваний до лав ЗСУ по мобілізації.

У нього залишилися дружина, донька, син та мати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям полеглого воїна! Світла пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, де в Дніпрі пройде прощання із померлою речницею ДСНС Євгенією Дудкою.

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Новости Днепра про Назавжди 30: у боях за Україну загинув Олександр Ноздря з Кам'янськогоУкраїнська

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