На трассе столкнулись «скорая» и легковушка: три человека погибли

Вчера, 10 августа, в Николаевской области на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" недалеко от с. Михайловка произошла жуткая авария.

Там столкнулись карета скорой помощи и легковушка.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (10 августа, – авт.) с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partne, – написал он.

К сожалению, в результате столкновения погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку: он умер в больнице.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: