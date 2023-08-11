На трассе столкнулись «скорая» и легковушка: три человека погибли

Там столкнулись карета скорой помощи и легковушка.
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (10 августа, – авт.) с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partne, – написал он.
К сожалению, в результате столкновения погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку: он умер в больнице.
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