Разрушитель огородов: вблизи Днепра обнаружили новый редкий вид улиток

На Днепропетровщине появились новые съедобные улитки.

В заповеднике «Днепро-Орильский» обнаружили новый вид улиток, ранее не водившийся на Днепропетровщине. Его название – Cornu aspersum. Об этом сообщил профессор Александр Жуков в тематическом сообществе.

В Европе их много, но в Украине они живут только на специальных фермах и частных садах. Однако понемногу эти улитки проникают в дикую природу.

Эти моллюски съедобны и считаются деликатесом, а раковина улитки часто служит декором.

Питаются улитки фруктами и овощами, из-за чего иногда считаются вредителями, потому что портят хороший урожай. Улитки любят влажную среду, поэтому водятся рядом с водоемами.

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