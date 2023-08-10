На Днепропетровщине мужчины подрались на ножах

В Павлограде мужчины подрались на ножах.

Об этом сообщила руководитель Павлоградской станции экстренной медицинской помощи Светлана Зайчикова.

Вызов к станции экстренной помощи поступил около часу ночи 7 августа.

Приехав на место инцидента, фельдшеры выяснили, что помощь нужна мужчине, получившему ножевое ранение. Как оказалось, два друга напились и начали скандалить. Впоследствии они подрались на ножах, из-за чего один из них сильно травмировался.

У одного из пострадавших многочисленны ножевые ранения грудной клетки и живота, некоторые из них проникают в брюшную полость с повреждением внутренних органов. После оказания экстренной медицинской помощи, пострадавшего в экстренном порядке с проявлениями геморрагического шока доставили в профильное медучреждение Павлограда.

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